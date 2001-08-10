36 тысяч площадок, 75 стран мира, новые форматы и партнёры: "Единая Россия" 24 апреля проведёт "Диктант Победы"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Количество подготовленных площадок в этом году уже превысило показатели прошлых лет, подчеркнул координатор партпроекта «Историческая память», руководитель Центрального исполкома «Единой России», депутат Госдумы Александр Сидякин.
«Большая часть откроется в школах, техникумах, вузах. Для нас это принципиально важно, потому что наша задача — вовлекать как можно больше молодых людей. Площадки создаются на военных кораблях, атомных ледоколах и электростанциях, железнодорожных вокзалах и аэропортах, космодромах. 11 российских авиакомпаний будут писать одновременно в воздухе диктант. В этом году присоединятся более тысячи площадок Федерации независимых профсоюзов России. Традиционно нас поддерживают и силовые ведомства. Для их сотрудников и членов семей, кадетов и курсантов создано более двух тысяч площадок. 7 тысяч площадок появились по инициативе граждан, по поданным от них заявкам», — рассказал он.
В этом году диктант посвятили маршалу Георгию Константиновичу Жукову в честь 130-летия со дня его рождения.
«Мы также немного поменяли эмблему диктанта: на нём появилась известная всем статуя маршала, которая стоит на входе на Красную площадь. В тестовые задания диктанта включат вопросы, посвящённые его биографии, а также касающиеся известных военачальников, писателей, артистов, фронтовиков», — добавил парламентарий.
Александр Сидякин напомнил, что по инициативе Председателя партии Дмитрия Медведева в тестирование включили вопросы, касающиеся специальной военной операции. В этом году они также будут.
Тесты для диктанта перевели на 10 языков: английский, арабский, французский, испанский, немецкий, киргизский, китайский, монгольский, португальский, а также впервые — на корейский.
Для иностранных граждан тестовые задания включают вопросы, в том числе, об участии конкретной страны во Второй мировой войне.
Председатель Центрального штаба «Волонтёров Победы», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко сообщила, что провести «Диктант Победы» в России и за рубежом помогут более 30 тысяч «Волонтёров Победы».
«Волонтёры Победы» задействованы при проведении акции в Болгарии, на Кипре, в Сербии, в Ливане, Катаре, странах СНГ. Наши добровольцы будут помогать и на территории так называемых недружественных стран, несмотря на давление и достаточно сложную ситуацию. Например, в Австралии, в Бельгии, в Германии. Для наших единомышленников там понятно, что правда и благодарность важнее политической конъюнктуры», — рассказала она.
В этом году впервые партнёром акции выступило Всероссийское общество слепых.
«Мы организуем площадки для людей с инвалидностью по зрению, потому что «Диктант Победы» должен быть доступен всем», — добавила Ольга Занко.
Замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский отметил, что «Диктант Победы» пройдёт в более чем 700 российских вузах и их филиалах за рубежом.
«Мы устраиваем эту работу так, чтобы в каждом филиале российского университета за рубежом была соответствующая площадка. Из пяти телемостов три организуют из университетов. Это по-своему символично», — акцентировал он.
Заместитель президента — председателя правления «Ростелекома» Дарий Халитов добавил, что подготовку к исторической акции на платформе «Ростелеком Лицей» прошли уже более 200 тысяч человек. Отвечать на вопросы о Великой Отечественной войне им помогает интеллектуальный помощник — российская нейросеть «Наша правда».
«Важно, что нейросеть обучена на достоверных подтверждённых данных Российского военно-исторического общества», — отметил он.
Для расширения аудитории проект также дополнили игровым форматом — в преддверии «Диктанта Победы» проводится одноимённый кибертурнир по игре «Мир танков».
Напомним, Международная патриотическая акция «Единой России» «Диктант Победы» состоится 24 апреля в восьмой раз. Центральной площадкой станет Музей Победы. Исторический тест проведут с учётом празднования 130-летия легендарного военачальника, маршала Советского Союза Георгия Жукова. В задания войдут вопросы, посвящённые и другим советским военачальникам, а также юбилейным датам, приходящимся на 2026 год. Отдельный блок снова выделят вопросам по теме СВО.
За семь лет проведения «Диктанта Победы» количество площадок акции выросло в 27 раз, а число участников — в 18. К написанию исторического теста присоединились ученики 22,5 тысячи школ и колледжей и почти 800 вузов. Существенно расширилась и международная аудитория: более 21 тысячи иностранных участников написали диктант за рубежом.
В этом году для подготовки к тестированию «Единая Россия» запустила нейросеть «Наша правда». Технологическую поддержку инициированному «Единой Россией» проекту оказал «Ростелеком», историческую экспертизу обеспечило Российское военно-историческое общество. Кроме того, в этом году после диктанта на площадке акции состоится кибертурнир от «Ростелекома» по игре «Мир танков».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:55 Сегодня Тело мужчины обнаружили на берегу залива Терпения
10:56 Сегодня В Южно-Сахалинске обсудили некрасовский вопрос "Кому на Руси жить хорошо"
09:07 Сегодня Сахалинцев приглашают на хоккейный матч между "Динамо" и правительством Сахалинской области
09:02 Сегодня В Невельске жильцам пришлось выбегать на улицу из горящего дома
14:29 16 Апреля Сахалин прошёл пик отопительного сезона без сбоев в работе систем жизнеобеспечения
13:56 17 Апреля Сахалинец украл с витрина бутылку виски за 13 500 рублей
14:05 16 Апреля Сейсмологи зафиксировали землетрясение в 110 километрах от Северо-Курильска
09:18 17 Апреля Гостей сахалинского зоопарка познакомят с саймири и северными оленями
12:18 7 Апреля Воспитанники детсада в Южно-Сахалинске собрали почти 7 кг батареек
14:29 16 Апреля Сахалин прошёл пик отопительного сезона без сбоев в работе систем жизнеобеспечения
10:32 23 Марта Южно-сахалинские школьники предложили, как спасти планету
09:19 9 Апреля Житель Северо-Курильска собрал в гараже арсенал японского оружия
Выбор редакции
- 10:56 Сегодня В Южно-Сахалинске обсудили некрасовский вопрос "Кому на Руси жить хорошо"
- 12:57 Вчера Генацвале, "Гиорги" продолжает радовать вас яркими событиями
- 10:32 Вчера На Сахалине завершилась Зимняя футбольная лига-2026
- 10:48 21 Апреля Сахалинские школьники спроектировали автоматизированную линию по переработке картона
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?