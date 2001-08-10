Клиентам ВТБ стала доступна оплата товаров по QR-коду в Египте

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВТБ продолжает расширять возможности по мгновенной оплате товаров по QR-коду за рубежом. Клиентам ВТБ, посещающим Египет, достаточно навести камеру через ВТБ Онлайн на QR-код на чеке или терминале в крупных торговых точках в стране.

«Египет входит в тройку лидеров по популярности направления у туристов, в 2025 году страну посетило более 1,7 млн россиян. Египет активно развивает цифровую экономику, поддерживает внедрение QR-платежей и расширение безналичных расчётов. Ускоряет эти процессы огромный потенциал местного рынка: больше 40% местных жителей до сих пор не пользуются банками. Мы видим, что путешественники хотят платить привычным, быстрым и безопасным способом — прямо с телефона, без комиссии и в рублях. Оплата по QR-коду закрывает эту потребность для миллионов людей. В этом году мы будем расширять географию сервиса до 10 стран, делая отдых за рубежом максимально комфортным для путешественников», - отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса Алексей Охорзин.

Платежи осуществляются в рублях с последующей конвертацией в египетский фунт. При этом комиссия за проведение платежа не взимается. Лимит одной операции составляет 25 тыс. рублей, в сутки - 350 тысяч рублей. Ограничений на количество покупок нет. Подобный сервис уже успешно работает в Вьетнаме, Кыргызстане и Таджикистане.

Сегодня пользователи ВТБ Онлайн могут осуществлять переводы в более чем 150 стран. В зависимости от направлений им доступны переводы по номеру телефона или карты, по банковским реквизитам, а также с выдачей наличными.