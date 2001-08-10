29 Апреля 2026
На Сахалине автоинспекторы за сутки пресекли 187 нарушений ПДД

На Сахалине автоинспекторы за сутки пресекли 187 нарушений ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на территории Сахалинской области произошло одно дорожно-транспортное происшествие, в котором имеются пострадавшие. Всего сотрудниками Госавтоинспекции в ходе профилактических мероприятий было выявлено 187 нарушений правил дорожного движения.

Как сообщили ТИА «Острова» в региональной автоинспекции, за сутки задержаны и отстранены от управления транспортными средствами восемь водителей, находившихся за рулем в состоянии опьянения. Помимо этого, сотрудниками Госавтоинспекции задержаны 18 человек, которые либо не имеют права управления автомобилем, либо были лишены этого права по решению суда.

Также к административной ответственности привлечены:

- один водитель за управление незарегистрированным в установленном порядке транспортным средством;

- один водитель за управление автомобилем без государственного регистрационного знака;

- один водитель, нарушивший правила применения ремней безопасности;

- шесть водителей за управление автомобилями с тонированными стеклами;

- девять водителей за управление транспортными средствами при наличии технических неисправностей;

- двое водителей за нарушение требований, предписанных дорожными знаками, и нарушение правил стоянки;

- один водитель за перевозку ребенка без специального удерживающего кресла;

- двое водителей за непредоставление преимущества в движении пешеходам.

Кроме того, составлено 34 административных материала в отношении водителей, которые не уплатили административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный законом срок. Как рассказали ТИА «Острова» в региональной автоинспекции, задержаны и помещены на специализированную стоянку 14 автомобилей.

Стационарными комплексами фото- и видеофиксации за минувшие сутки зафиксировано 2050 нарушений правил дорожного движения.

