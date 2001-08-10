На Сахалине автоинспекторы за сутки пресекли 187 нарушений ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на территории Сахалинской области произошло одно дорожно-транспортное происшествие, в котором имеются пострадавшие. Всего сотрудниками Госавтоинспекции в ходе профилактических мероприятий было выявлено 187 нарушений правил дорожного движения.

Как сообщили ТИА «Острова» в региональной автоинспекции, за сутки задержаны и отстранены от управления транспортными средствами восемь водителей, находившихся за рулем в состоянии опьянения. Помимо этого, сотрудниками Госавтоинспекции задержаны 18 человек, которые либо не имеют права управления автомобилем, либо были лишены этого права по решению суда.

Также к административной ответственности привлечены:

- один водитель за управление незарегистрированным в установленном порядке транспортным средством;

- один водитель за управление автомобилем без государственного регистрационного знака;

- один водитель, нарушивший правила применения ремней безопасности;

- шесть водителей за управление автомобилями с тонированными стеклами;

- девять водителей за управление транспортными средствами при наличии технических неисправностей;

- двое водителей за нарушение требований, предписанных дорожными знаками, и нарушение правил стоянки;

- один водитель за перевозку ребенка без специального удерживающего кресла;

- двое водителей за непредоставление преимущества в движении пешеходам.

Кроме того, составлено 34 административных материала в отношении водителей, которые не уплатили административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный законом срок. Как рассказали ТИА «Острова» в региональной автоинспекции, задержаны и помещены на специализированную стоянку 14 автомобилей.

Стационарными комплексами фото- и видеофиксации за минувшие сутки зафиксировано 2050 нарушений правил дорожного движения.