Жителей Камчатки испугали сообщения о беспилотной опасности

Сообщения о беспилотной опасности напугали камчатцев. Во второй половине дня 28 апреля жителям Вилючинска и Петропавловска-Камчатского пришли SMS от системы оповещения RSCHS, сообщает ТК «41 Регион».

Помимо этого, информация о беспилотной опасности сопровождалась воем сирен. Однако в скором времени была дана отмена сигнала.

Как стало известно "41 Региону", сообщение являлось частью тренировочных учений. Жители Петропавловска и Вилючинска получили SMS с предупреждением о беспилотной опасности, не связанной с атакой БПЛА.

Учения завершились успешно.