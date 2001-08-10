Житель Южно-Сахалинска сбывал в магазины деликатесы из форели как стейки чавычи
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следователи уличили 36-летнего жителя Южно-Сахалинска в продаже деликатесов из радужной форели под видом ценной чавычи. Общий объём реализованной продукции с недостоверной маркировкой превысил 1 280 кг – покупатели отдали за неё более 1,2 млн рублей.
Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, фигурант действовал совместно с неустановленными лицами. С июня 2025 по февраль 2026 года он приобрёл у индивидуального предпринимателя сырьё форели общим весом 3981,8 кг на сумму свыше 4,5 млн рублей. Из этого сырья подозреваемый произвёл вяленую, копчёную и солёную продукцию, а затем оформил её как чавычу. В ветеринарно-сопроводительные документы мужчина внёс недостоверные сведения о виде рыбы и поставил товар в магазины Южно-Сахалинска.
Полиция обнаружила в одной из торговых точек продукцию с наименованием «Стейк чавычи вяленый» и назначила генетическую экспертизу. Исследование подтвердило: под видом чавычи магазины продавали населению радужную форель. Следствие возбудило в отношении фигуранта новое уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 171.1 УК РФ. Следователи продолжают устанавливать всех участников преступной схемы, мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?