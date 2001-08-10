Госавтоинспекторы Сахалина задержали 6 пьяных водителей и пресекли 135 нарушений за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине за сутки 4 мая 2026 года произошло одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. Сотрудники Госавтоинспекции в ходе профилактических рейдов пресекли 135 нарушений правил дорожного движения. Стационарные камеры фото- и видеофиксации зафиксировали 2505 нарушений.

Инспекторы задержали и отстранили от управления шестерых водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения. Как рассказали ТИА «Острова» в региональной Госавтоинспекции, помимо этого полицейские задержали ещё 10 автомобилистов. Эти водители либо вообще не имели права управления транспортным средством, либо суд лишил их такого права. Всего за сутки стражи порядка задержали 11 автомобилей и поместили их на специализированную стоянку.

Правоохранители привлекли к ответственности двух водителей за езду на незарегистрированных машинах. 18 автомобилистов получили штрафы за тонировку стёкол. Двух водителей наказали за технические неисправности транспорта. Ещё двух – за игнорирование требований дорожных знаков и нарушение правил стоянки. Один водитель не предоставил преимущество пешеходу. Трое водителей не подчинились законным требованиям полицейских. Также сотрудники оформили девять административных материалов на нарушителей, которые вовремя не уплатили штрафы по линии Госавтоинспекции.