В Корсаковском районе водитель Toyota Wish сбил 8-летнего школьника на «зебре»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Корсаковском районе 8-летний мальчик получил травмы под колесами автомобиля Toyota Wish – водитель сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе. Юный самокатчик пересекал проезжую часть, не спешившись, в момент наезда.

Как рассказали ТИА «Острова» в УГИБДД по Сахалинской области, дорожное происшествие случилось 4 мая 2026 года в 17 часов 35 минут. Инцидент произошел в районе дома 16 по улице Корсаковской. 53-летний водитель управлял автомобилем Toyota Wish и двигался со стороны улицы Гвардейской в сторону переулка Молодежный.

На нерегулируемом пешеходном переходе мужчина совершил наезд на несовершеннолетнего ребенка. Ребенок – 8-летний мальчик – пересекал проезжую часть на самокате, при этом он не спешился. В результате ДТП школьник получил телесные повреждения.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту аварии. Стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.