Гостей и жителей Южно-Сахалинска приглашают сегодня за сельдью, минтаем и камбалой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня, 5 мая, жителей и гостей областного центра приглашают приобрести сельдь, минтай, камбалу по социальным ценам.
Так, торговля доступной рыбой осуществляется по адресам:
- ул. 3-я Строительная, 4Б (Ново-Александровск, магазин «Надежда») с 10:00 - сельдь по 54 руб/кг;
- Еланский проезд, 29 (ТЦ «Еланский», магазин «Дом Морепродуктов») с 10:00 - сельдь по 48 руб/кг;
- ул. Есенина, 5 (магазин «Дом Морепродуктов») с 10:00 - сельдь по 48 руб/кг;
- пер. Железнодорожный, 14 (Ново-Александровск) с 10:00 - камбала по 102 руб /кг, минтай по 120 руб /кг;
- пр. Мира, 229 (ТЦ «Янтарь», торговые места № 8-10) с 13:00 - камбала по 102 руб/кг, минтай по 120 руб /кг;
- ул. Емельянова, 31/2 с 13:30 - камбала по цене 102 руб/кг;
- ул. Ленина, 252Б (ТЦ «Техник», торговое место Д10) с 14:00 - камбала по цене 102 руб/кг.
Ассортимент и объемы продукции отличаются в каждой конкретной торговой точке.
