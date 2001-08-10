На Сахалине росгвардейцы за неделю изъяли более 30 единиц оружия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За минувшую неделю сотрудники Росгвардии проверили 238 мест хранения гражданского и служебного оружия в Сахалинской области и изъяли 34 единицы огнестрела. Как рассказали ТИА “Острова” в пресс-службе регионального управления Росгвардии, наибольшее количество нарушений владельцы допустили из-за несвоевременного прохождения медосвидетельствования – по этой причине стражи порядка изъяли 13 ружей, травматический пистолет и 25 патронов.

В Корсакове и Южно-Сахалинске правоохранители обнаружили 4 нарушения правил хранения оружия. На владельцев составили протоколы об административных правонарушениях, изъяли 4 единицы огнестрельного оружия, а одно разрешение на хранение и ношение аннулировали. В Корсакове, Невельске и Тымовском росгвардейцы изъяли 8 единиц огнестрельного оружия у граждан, подозреваемых в совершении умышленных преступлений. Отсутствие регистрации по месту жительства привело к изъятию 3 охотничьих ружей в Южно-Сахалинске. Также сотрудники ведомства установили обстоятельства, которые мешают владельцам законно пользоваться оружием.

Всего за неделю рейдовых мероприятий росгвардейцы изъяли и поместили на временное хранение 34 единицы огнестрельного оружия. В подразделения территориального ведомства поступило 170 заявлений от граждан и организаций на предоставление госуслуг в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности. С учётом ранее поданных обращений ведомство рассмотрело и приняло решения по 255 заявлениям. Владельцам оружия напоминают: в течение года со дня изъятия собственник обязан вернуть оружие в своё пользование или продать, подарить либо иным способом отчудить его. Для возврата нужно устранить причины нарушений и создать безопасные условия хранения. Если собственник не примет меры в установленный срок, государство обратит изъятое оружие в свою собственность и уничтожит его.