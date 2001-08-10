Почти 2200 нарушений ПДД зафиксировали камеры на Сахалине за сутки

На Сахалине за прошедшие сутки, 19 мая 2026 года, сотрудники Госавтоинспекции не зарегистрировали ни одного дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими. Однако профилактические мероприятия позволили выявить массу нарушений: полицейские пресекли 149 фактов несоблюдения Правил дорожного движения. Как рассказали ТИА «Острова» в региональной Госавтоинспекции, особое внимание стражи порядка уделили борьбе с нетрезвыми и бесправными водителями.

Правоохранители задержали и отстранили от управления транспортными средствами четверых водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения. Помимо этого, полицейские задержали ещё 12 водителей – они либо вообще не имели права управления, либо лишились его по решению суда. Сотрудники Госавтоинспекции поместили на специализированную стоянку 7 автомобилей.

За 19 мая инспекторы привлекли к административной ответственности нескольких нарушителей. Один водитель выехал на встречную полосу, ещё один управлял незарегистрированным транспортным средством. Нарушили правила тонировки 15 водителей, а наличие технических неисправностей стало причиной для привлечения к ответственности ещё 9 автовладельцев. Также стражи порядка оштрафовали одного водителя за нарушение требований дорожных знаков и правил стоянки, а ещё одного – за перевозку ребёнка без детского кресла.

Помимо этого, сотрудники оформили 21 административный материал на водителей, которые не уплатили в установленный срок административные штрафы по линии Госавтоинспекции. Параллельно стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали 2195 нарушений Правил дорожного движения.