Почти 2200 нарушений ПДД зафиксировали камеры на Сахалине за сутки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине за прошедшие сутки, 19 мая 2026 года, сотрудники Госавтоинспекции не зарегистрировали ни одного дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими. Однако профилактические мероприятия позволили выявить массу нарушений: полицейские пресекли 149 фактов несоблюдения Правил дорожного движения. Как рассказали ТИА «Острова» в региональной Госавтоинспекции, особое внимание стражи порядка уделили борьбе с нетрезвыми и бесправными водителями.
Правоохранители задержали и отстранили от управления транспортными средствами четверых водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения. Помимо этого, полицейские задержали ещё 12 водителей – они либо вообще не имели права управления, либо лишились его по решению суда. Сотрудники Госавтоинспекции поместили на специализированную стоянку 7 автомобилей.
За 19 мая инспекторы привлекли к административной ответственности нескольких нарушителей. Один водитель выехал на встречную полосу, ещё один управлял незарегистрированным транспортным средством. Нарушили правила тонировки 15 водителей, а наличие технических неисправностей стало причиной для привлечения к ответственности ещё 9 автовладельцев. Также стражи порядка оштрафовали одного водителя за нарушение требований дорожных знаков и правил стоянки, а ещё одного – за перевозку ребёнка без детского кресла.
Помимо этого, сотрудники оформили 21 административный материал на водителей, которые не уплатили в установленный срок административные штрафы по линии Госавтоинспекции. Параллельно стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали 2195 нарушений Правил дорожного движения.
