Пенсионеры Сахалина и Курил, достигшие 80-летнего возраста, с июня получат повышенную выплату
Жители Сахалинской области, которым исполнилось 80 лет, получают право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии. С января 2026 года её размер достигает 9 584,69 рубля, а саму надбавку специалисты Отделения Социального фонда России (СФР) по Сахалинской области назначают автоматически, без заявлений пенсионеров. Помимо этого, гражданам старше 80 лет добавляют ежемесячную надбавку на уход – с января 2026 года она составляет 1 413,86 рубля.
Увеличенная пенсия поступит пожилым людям уже в следующем месяце после дня рождения. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе регионального Отделения СФР, если юбилей пенсионера выпал на 5 мая, то повышенную пенсию вместе с доплатой он получит в июне. В дальнейшем средства будут перечислять каждый месяц в установленные сроки. При этом данное повышение касается только получателей страховой пенсии по старости – для других видов пенсий закон не предусматривает такой прибавки.
Отдельно специалисты пояснили ситуацию для сахалинцев и курильчан с инвалидностью первой группы. Им устанавливают удвоенную фиксированную выплату с момента оформления инвалидности, вне зависимости от возраста. Поэтому после достижения 80 лет размер их пенсии остаётся прежним, и повторного удвоения не происходит. При возникновении вопросов жители региона могут обратиться в любую клиентскую службу Отделения СФР по Сахалинской области или позвонить в единый контакт-центр по бесплатному номеру 8 800 100 00 01. Операторы принимают звонки с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу – с 9:00 до 16:45.
