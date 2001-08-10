В Невельском района заменят 1800 квадратных метров изношенного покрытия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Власти Невельского района запланировали замену 1800 квадратных метров изношенного дорожного покрытия на региональных трассах. Работы пройдут в июне и июле на участках автодорог "Огоньки – Невельск", "Невельск – Шебунино" и "Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск".

Подрядчики уже выполнили часть ямочного ремонта на трассе "Огоньки – Невельск" в мае – они устранили наиболее опасные дефекты общей площадью 150 квадратных метров. Масштабное восстановление покрытия в Невельском районе начнётся позже, когда стабилизируются пучинистые грунты. Ремонт будет вестись под строгим техническим надзором заказчика. При выявлении фактов несоблюдения требований действующих стандартов и нормативных документов заказчик применит к подрядчикам штрафные санкции, рассказали ТИА "Острова" в ГКУ ”Управление Сахалинавтодор” со ссылкой на руководителя учреждения Вадима Думанского.

На участке автодороги Огоньки – Невельск с 28-го по 48-й километр специалисты отремонтируют 800 квадратных метров покрытия. На трассе Невельск – Шебунино с 4-го по 29-й километр – 950 квадратных метров. На участке дороги Невельск – Томари – Шахтерск с 5-го по 22-й километр в районе села Ясноморского заменят 50 квадратных метров. Ремонт региональных трасс проведут с учётом погодных условий и интенсивности движения – так специалисты минимизируют неудобства для водителей. Автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим и быть внимательными в зоне проведения работ.

Губернатор Валерий Лимаренко поручил завершить основные работы по ямочному ремонту на юге Сахалина до 1 июня 2026 года, а в остальных муниципалитетах – к 1 июля 2026 года. Всего на региональных трассах планируют устранить 2658 дефектов общей площадью более 41,5 тысячи квадратных метров. Фото к материалу носит тематический характер.