Пациент в больнице Корсакова решил покурить на кровати, в итоге пришлось эвакуировать 90 человек

Непотушенная сигарета едва не стоила жизни пациенту терапевтического отделения Корсаковской центральной больницы. Из-за неосторожности при курении в медучреждении загорелась кровать. Огонь охватил один квадратный метр, но медикам и персоналу удалось потушить возгорание до приезда пожарных.

Из задымленного здания эвакуировали 90 человек. В результате происшествия мужчина получил термический ожог руки. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе МЧС по Сахалинской области, к месту вызова выезжали 16 пожарных и 5 единиц техники – но к их прибытию возгорание уже ликвидировали.