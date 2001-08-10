Тихоокеанское
информационное агентство
28 Мая 2026
Сейчас 13:16
70,90|82,72
21-летний сахалинец ударил прохожего и выхватил у него телефон
09:15, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пациент в больнице Корсакова решил покурить на кровати, в итоге пришлось эвакуировать 90 человек

Пациент в больнице Корсакова решил покурить на кровати, в итоге пришлось эвакуировать 90 человек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Непотушенная сигарета едва не стоила жизни пациенту терапевтического отделения Корсаковской центральной больницы. Из-за неосторожности при курении в медучреждении загорелась кровать. Огонь охватил один квадратный метр, но медикам и персоналу удалось потушить возгорание до приезда пожарных.

Из задымленного здания эвакуировали 90 человек. В результате происшествия мужчина получил термический ожог руки. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе МЧС по Сахалинской области, к месту вызова выезжали 16 пожарных и 5 единиц техники – но к их прибытию возгорание уже ликвидировали.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?