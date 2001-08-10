Госавтоинспекция задержала на Сахалине 19 нетрезвых и бесправных водителей за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За 27 мая 2026 года на Сахалине сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. В ходе профилактических мероприятий полицейские пресекли 137 нарушений Правил дорожного движения – от управления в нетрезвом виде до неоплаченных штрафов. Как рассказали ТИА «Острова» в региональном управлении ГИБДД, особое внимание инспекторы уделили водителям, которые не имели права садиться за руль.

Полицейские задержали и отстранили от управления троих водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения. Кроме того, правоохранители задержали 16 водителей – они либо вообще не имели прав на управление транспортом, либо лишились их по решению суда. Сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности трёх нарушителей за выезд на встречную полосу, двух – за управление незарегистрированным транспортным средством, десятерых – за тонировку стёкол, семерых – за технические неисправности автомобилей. Шестерых водителей наказали за игнорирование дорожных знаков и нарушение правил стоянки, одного – за перевозку ребёнка без детского кресла.

Инспекторы составили 11 административных материалов на водителей, которые не уплатили в установленный срок административные штрафы по линии Госавтоинспекции. Полицейские задержали и поместили на специализированную стоянку 13 транспортных средств. Стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали 1 683 нарушения Правил дорожного движения.