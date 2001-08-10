Сахалинские художники могут стать авторами серии новогодних открыток

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Художники и дизайнеры из Сахалинской области получили шанс стать авторами праздничных почтовых марок и новогодних открыток, которые поступят в продажу по всей России. Всероссийский творческий конкурс стартовал 19 июня, его организаторами выступили АО «Марка» (дочерняя компания Почты России) при поддержке Московского отделения Союза художников России и Союза филателистов России. Участие в состязании бесплатное, а лучшие работы по решению жюри лягут в основу тиражной марки и серии из пяти немаркированных открыток.

Организаторы приглашают к участию граждан Российской Федерации старше 18 лет – возрастное ограничение выступает главным условием для всех претендентов. Оргкомитет принимает заявки как от профессиональных живописцев и графиков, так и от студентов творческих вузов или талантливых любителей без специального образования. Участникам предстоит создать яркий и запоминающийся эскиз, посвящённый Новому году, в любой технике – акварель, гуашь, карандаш, пастель, коллаж или компьютерная графика. При этом организаторы строго предупреждают: работы, созданные нейросетями или любыми приложениями на основе программных алгоритмов, они не допустят к рассмотрению, принимая только эскизы, выполненные лично автором.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе УФПС Сахалинской области, заявки принимаются до 19 августа 2026 года включительно до 23:59 по московскому времени, а итоги конкурса подведут 4 сентября. По решению жюри отобранные эскизы станут основой для выпуска тиражной почтовой марки и серии из пяти немаркированных открыток, которые затем поступят в продажу во все отделения Почты России. Директор УФПС Сахалинской области Елена Демина отметила, что зимние пейзажи Сахалина и Курильских островов дают неисчерпаемый источник вдохновения, и выразила уверенность в том, что местные художники предложат яркие и самобытные новогодние работы. Она подчеркнула, что конкурс предоставляет отличную возможность заявить о себе на всю страну, поскольку лучшие эскизы украсят новогоднюю продукцию, которую увидят миллионы людей.