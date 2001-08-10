Дети из пяти регионов России вышли на старт гонки с препятствиями в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На лыжно-биатлонном комплексе «Триумф» в Южно-Сахалинске прошла девятая по счёту детская гонка с препятствиями «Pride Race». Это соревнование стало самым массовым в стране среди подобных стартов для детей – на старт вышли около 500 спортсменов. География участников охватила Москву, Биробиджан, Хабаровск, Новосибирск и несколько городов Сахалинской области.
Организатор соревнований Александр Квак подчеркнул, что в этом сезоне к проекту впервые присоединились атлеты из других регионов России. Организаторы специально добавили на трассу грязевые препятствия и водные элементы – это вызвало большой восторг у детей. Как рассказали ТИА «Острова» в региональном министерстве спорта, первая гонка сезона прошла великолепно, а следующая детская гонка состоится 30 августа – регистрация на неё откроется уже скоро.
Самые младшие участники в возрасте от 3 до 6 лет преодолевали полосу препятствий длиной 500 метров, причём многие из них бежали дистанцию вместе с родителями. Детям от 6 до 15 лет предстояло пройти 15 препятствий на дистанциях от 1000 до 1500 метров – их ждали рукоходы, грязевые и водные преграды, переноски тяжестей, барьеры, сетки и другие испытания.
Организаторы подвели итоги забегов в нескольких возрастных категориях. На дистанции 1000 метров среди детей 2017–2018 годов рождения первыми финишировали Тимофей Чистяков из Южно-Сахалинска и Ксения Шарапа из Биробиджана. Вторые места заняли Макар Виштаков и Анастасия Овчинникова из областного центра, а третьей стала Дарина Коростылева из Анивы.
На дистанции 1500 метров в возрастной группе 2015–2016 годов рождения победителями стали Платон Новик из Южно-Сахалинска и Анна Махиня из Биробиджана. Вторые места достались Тимуру Мурге из Корсакова и Ксении Михневич из Южно-Сахалинска, третьи – Николаю Стальному из областного центра и Марии Жеронкиной из Корсакова.
В категории 2013–2014 годов рождения на той же дистанции лидировали Алексей Тачназарова и Диана Декина из Биробиджана. Серебряными призёрами стали Иван Семёнов из Красногорска и Кристина Михайленко из Биробиджана, бронзовыми – Хабиб Гамзатов и Дарья Шарапа из Биробиджана.
В самой старшей возрастной группе 2011–2012 годов рождения на дистанции 1500 метров первенствовали Егор Семёнов из Красногорска и Ксения Зверева из Биробиджана. Вторые места заняли Илья Попов из Биробиджана и Анна Кустова из Южно-Сахалинска, третьи – Анатолий Фазалов из Биробиджана и Алина Антонович из Хабаровска.
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