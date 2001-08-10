С января 2026 года 139 сахалинцев нашли временную занятость через Кадровые центры региона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала 2026 года специалисты Кадровых центров Сахалинской области подобрали оплачиваемые общественные работы для 139 местных жителей. Островитяне заняты на позициях контролеров билетов, подсобных рабочих, а также выполняют работы по благоустройству населенных пунктов – все вакансии открыты в учреждениях культуры, спорта, образования и жилищно-коммунального хозяйства.

Директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева подчеркнула двойную пользу такого формата занятости. Для соискателей общественные работы дают возможность получать доход, поддерживать рабочий ритм и сохранять уверенность в себе на период поиска постоянного места. Для работодателей – это эффективный способ закрыть временные, сезонные или разовые задачи. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Кадрового центра, нередко именно с таких работ начинается дальнейшее трудоустройство: при успешном проявлении себя работодатель может предложить сотруднику постоянную должность.

В первую очередь данный формат занятости предлагают безработным гражданам. Особое внимание уделяют тем, кто долго не может найти подходящее место, и представителям социально уязвимых категорий – людям с инвалидностью, предпенсионерам, многодетным родителям, а также гражданам, освободившимся из мест лишения свободы. Для всех этих жителей общественные работы служат мягким этапом возвращения к трудовой деятельности.

Такие работы обычно не требуют от соискателей профессионального образования или специальной подготовки. Это делает их доступным вариантом для людей с самым разным опытом, квалификацией и жизненной ситуацией. Получить консультацию по трудоустройству можно в любом Кадровом центре региона.