С января 2026 года 139 сахалинцев нашли временную занятость через Кадровые центры региона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С начала 2026 года специалисты Кадровых центров Сахалинской области подобрали оплачиваемые общественные работы для 139 местных жителей. Островитяне заняты на позициях контролеров билетов, подсобных рабочих, а также выполняют работы по благоустройству населенных пунктов – все вакансии открыты в учреждениях культуры, спорта, образования и жилищно-коммунального хозяйства.
Директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева подчеркнула двойную пользу такого формата занятости. Для соискателей общественные работы дают возможность получать доход, поддерживать рабочий ритм и сохранять уверенность в себе на период поиска постоянного места. Для работодателей – это эффективный способ закрыть временные, сезонные или разовые задачи. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Кадрового центра, нередко именно с таких работ начинается дальнейшее трудоустройство: при успешном проявлении себя работодатель может предложить сотруднику постоянную должность.
В первую очередь данный формат занятости предлагают безработным гражданам. Особое внимание уделяют тем, кто долго не может найти подходящее место, и представителям социально уязвимых категорий – людям с инвалидностью, предпенсионерам, многодетным родителям, а также гражданам, освободившимся из мест лишения свободы. Для всех этих жителей общественные работы служат мягким этапом возвращения к трудовой деятельности.
Такие работы обычно не требуют от соискателей профессионального образования или специальной подготовки. Это делает их доступным вариантом для людей с самым разным опытом, квалификацией и жизненной ситуацией. Получить консультацию по трудоустройству можно в любом Кадровом центре региона.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:36 23 Июня Сахалинцы и курильчане выбрали территории для благоустройства в 2026 году
15:20 19 Июня Сахалинцам напомнили, куда вывозить строительный мусор
- 22:39 19 Июня «Роснефть» увеличила добычу на «Сахалине‑1» после ухода прежнего оператора
09:04 19 Июня На Сахалине полицейские за пять дней изъяли более 9 тысяч бутылок нелегального алкоголя
16:05 5 Июня Сахалинские волонтёры передали подарки детям из центра "Маячок"
14:52 29 Мая Сахалинские предприниматели приняли участие в фотопроекте "Бизнес в объективе. Креативные индустрии"
17:29 28 Мая На Сахалинскую область надвигается мощный циклон
16:14 11 Июня На Сахалине полицейские нашли водителя, лихачившего на дорогах
Выбор редакции
- 18:11 Вчера На Кунашире и Шикотане вместо аптечной ромашки растут растения-двойники
- 10:31 Вчера Дети из пяти регионов России вышли на старт гонки с препятствиями в Южно-Сахалинске
- 10:49 23 Июня Более 500 сахалинцев собрал островной фестиваль йоги
- 08:58 22 Июня Сахалинские школьники искали скрытые смыслы в сказках
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?