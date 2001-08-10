Каждый второй житель РФ не готов отказаться от бумажных купюр
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
© Артем Геодакян/ ТАСС
Почти каждый второй житель России не представляет своей жизни без наличных денег. Согласно свежему исследованию Банка России, этот показатель в 2025 году вырос на 5 процентных пунктов по сравнению с прошлым годом и составил 48%. Как сообщает ТАСС, в 2024 году доля таких граждан равнялась 43%.
За год россияне стали активнее применять бумажные деньги в повседневных покупках – таких оказалось 27% опрошенных, что на 3 процентных пункта больше, чем годом ранее. Также выросла доля тех, кто использует наличные для сбережений: этот показатель достиг 36%, увеличившись на 4 процентных пункта. Люди формировали запасы купюр на случай перебоев с интернетом, когда оплата картой становится невозможной.
Несмотря на рост интереса к наличным, безналичные расчеты продолжают набирать обороты. Граждане отмечают их оперативность, удобство, наличие бонусных программ и кешбэка. Среди безналичных инструментов лидирует дебетовая карта – её выбрали 79% респондентов. На второй строчке расположилась оплата по QR-коду через Систему быстрых платежей с долей 38%, а замыкает тройку лидеров мобильный и онлайн-банк – их предпочли 36% участников опроса.
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