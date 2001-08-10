Жителей Южно-Сахалинска приглашают пройти бесплатное обследование в поликлиниках

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Раннее выявление факторов риска и хронических патологий позволяет предотвратить развитие серьезных недугов, поэтому медики настойчиво рекомендуют жителям областного центра проходить плановые медицинские осмотры. С начала текущего года диспансеризацию в Южно-Сахалинске прошли свыше 67 тысяч человек, причем у 5 270 из них врачи впервые диагностировали хронические заболевания. Эта работа напрямую связана с достижением целей национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который инициировал президент Владимир Путин.

Регулярные обследования считаются основой превентивной медицины – они помогают своевременно заметить нарушения в работе организма. Согласно действующим нормативам, диспансеризация рекомендована всем гражданам старше 18 лет. Для возрастной группы от 18 до 39 лет такое полное обследование проводят раз в три года, однако ежегодный профилактический медосмотр остается обязательным для всех. Жителям старше 40 лет диспансеризация показана каждый год без исключения.

Первый этап обследования включает в себя анкетирование, антропометрию – измерение роста и веса с расчетом индекса массы тела, а также базовые скрининговые исследования. В их перечень входят анализ крови на холестерин и глюкозу, флюорография и другие стандартные процедуры. По итогам осмотра терапевт определяет группу здоровья пациента и при необходимости направляет его на второй, углубленный этап. Там человек проходит дополнительные диагностические тесты и получает консультации узких специалистов.

Медицинские проверки остаются простым, бесплатным и эффективным способом сохранить здоровье – они позволяют выявлять на ранних стадиях такие распространенные болезни, как сердечно-сосудистые патологии, сахарный диабет и онкологические заболевания. Записаться на диспансеризацию южносахалинцы могут по телефону единой сервисной службы 1-300 или через портал «Госуслуги». Обследование доступно во всех поликлиниках городского округа и в фельдшерско-акушерских пунктах. Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, коллективы государственных учреждений города имеют возможность пройти диспансеризацию организованно. Для согласования графика выездного осмотра руководителям необходимо обращаться в департамент по телефону 300-596 в рабочие дни с 9:00 до 17:00, обеденный перерыв длится с 13:00 до 14:00.