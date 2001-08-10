За минувшие сутки на Сахалине пресекли 137 нарушений ПДД
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие сутки, 23 июня 2026 года, на дорогах Сахалинской области не произошло ни одного дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими. Однако сотрудники Госавтоинспекции в ходе профилактических рейдов выявили и пресекли 137 различных нарушений Правил дорожного движения.
Сотрудники Госавтоинспекции задержали и отстранили от управления транспортными средствами четырех водителей – те сели за руль в состоянии опьянения. Помимо этого, правоохранители задержали еще 18 автолюбителей, которые либо вообще не имеют права на управление транспортным средством, либо суд лишил их такого права. Таким образом, общее количество водителей, отстраненных от управления за сутки, составило 22 человека.
Помимо задержаний, инспекторы привлекли к административной ответственности ряд других нарушителей. В этот список вошли пять водителей, управлявших машинами с тонированными стеклами, и четыре автомобилиста – за наличие технических неисправностей у их транспортных средств. Также за нарушение требований дорожных знаков и правил стоянки привлекли четырех водителей. Один водитель допустил выезд на встречную полосу, а еще один нарушитель не пристегнулся ремнем безопасности. Как рассказали ТИА "Острова" в областной Госавтоинспекции, кроме того, к ответственности привлекли четырех пешеходов, которые нарушили ПДД.
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