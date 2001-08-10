Сахалинские школьники искали скрытые смыслы в сказках

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В главной островной библиотеке 19 июня прошла интеллектуальная игра «Сказка – ложь?», приуроченная к 200-летию Михаила Салтыкова-Щедрина и Александра Афанасьева. Участники не только вспоминали известные сюжеты, но и анализировали скрытые пласты народной мудрости и сатирические приемы классиков. Организаторы построили программу так, чтобы соединить фольклорные сборники Афанасьева с социальной критикой Салтыкова-Щедрина, где за сказочными образами кроется осуждение человеческих пороков.

В ходе игры команды выполнили задания на знание текстов, логику и коллективное взаимодействие. Они заново открыли для себя волшебный мир сказок, которые называют «солнцем русской поэзии», и сопоставили его с едкой сатирой XIX века. Как рассказали ТИА «Острова» в СахОУНБ, каждая команда продемонстрировала высокую эрудицию и умение работать в группе, а организаторы подчеркнули, что сказка остаётся глубоким философским текстом, актуальным и сегодня.

Руководитель Центра чтения Людмила Гринько отметила увлечённость игроков анализом произведений и добавила, что русская классика по-прежнему служит источником мудрости для современной молодёжи. Все участники успешно прошли испытания, а победителей и призёров наградили памятными подарками и сертификатами от АНО ДО «Страна сов». Мероприятие подтвердило, что интерес к литературному наследию среди юных сахалинцев сохраняется и проявляется в живом диалоге с текстами.