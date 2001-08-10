Сахалинские автоинспекторы за выходные дни задержали 33 пьяных водителя
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине в период с 11 по 14 июня 2026 года произошло три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали люди. Сотрудники Госавтоинспекции в ходе профилактических рейдов пресекли 614 нарушений правил дорожного движения. Как рассказали ТИА «Острова» в региональной сводке ГИБДД, особое внимание инспекторы уделяли борьбе с нетрезвыми водителями и нарушителями без прав.
Автоинспекторы задержали и отстранили от управления 33 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения. Помимо этого, полицейские выявили 78 граждан, не имевших права управления транспортными средствами либо лишенных такого права по решению суда. На специализированную стоянку стражи порядка поместили 58 автомобилей.
Список других нарушений также оказался обширным. К ответственности привлекли 21 водителя за управление незарегистрированными машинами, 39 – за тонировку стекол, 20 – за технические неисправности транспорта. Двое водителей нарушили правила перевозки детей, еще четверо управляли автомобилем без государственных знаков.
Кроме того, сотрудники ГИБДД оформили протоколы на 13 водителей за выезд на встречную полосу, на 9 – за игнорирование дорожных знаков и нарушение правил стоянки. Один автомобилист не предоставил преимущество пешеходу, а двое отказались выполнять законные требования полиции. Также на одного пешехода составили протокол за нарушение ПДД. В отношении 55 водителей, не уплативших административные штрафы в установленный срок, сотрудники составили административные материалы.
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