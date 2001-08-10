Тихоокеанское
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10:20, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Прокуратура добилась жилья для инвалида по зрению в Тымовском районе

Прокуратура добилась жилья для инвалида по зрению в Тымовском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Тымовского района защитила жилищные права инвалида по зрению – мужчина получил благоустроенную квартиру взамен непригодного для проживания жилья. Надзорное ведомство провело проверку после жалобы дочери гражданина и добилось судебного решения.

Как рассказали ТИА «Острова» в областной прокуратуре, инвалид по зрению проживал в помещении по договору социального найма, однако это жилье пришло в аварийное и непригодное состояние. Сотрудники ведомства направили в суд исковое заявление с требованием предоставить гражданину новое благоустроенное жилое помещение взамен признанного аварийным. Суд полностью удовлетворил требования прокурора.

В настоящее время судебное решение исполнили – инвалид по зрению уже получил благоустроенную квартиру. Таким образом, надзорный орган восстановил нарушенные жилищные права социально незащищенного гражданина.

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