Тихоокеанское
информационное агентство
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10:11, | Новости общества Сахалина и Курил

Минтруд: страховые пенсии, включая выплаты многодетным матерям, будут назначать без заявлений граждан

Минтруд: страховые пенсии, включая выплаты многодетным матерям, будут назначать без заявлений граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

© Эрик Романенко/ ТАСС

Речь идёт о новом порядке назначения страховых пенсий по старости, который вводится в России. Теперь гражданам не нужно будет лично подавать заявление - выплаты станут назначать автоматически, сообщает ТАСС.

Страховые пенсии по старости, включая досрочные выплаты для многодетных матерей, а также для родителей детей с инвалидностью, будут назначаться проактивно. Это означает, что обращаться лично за назначением пенсии гражданину больше не потребуется.

Такой порядок станет возможным благодаря тому, что Социальный фонд России в полном объёме располагает всеми необходимыми сведениями. Речь идёт о данных о стаже, количестве пенсионных коэффициентов, числе детей и других документах, которые требуются для назначения пенсии.

Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Он подчеркнул, что предоставление заявления и других документов больше не потребуется. Слова министра приводит пресс-служба ведомства.

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