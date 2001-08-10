Минтруд: страховые пенсии, включая выплаты многодетным матерям, будут назначать без заявлений граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

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Речь идёт о новом порядке назначения страховых пенсий по старости, который вводится в России. Теперь гражданам не нужно будет лично подавать заявление - выплаты станут назначать автоматически, сообщает ТАСС.

Страховые пенсии по старости, включая досрочные выплаты для многодетных матерей, а также для родителей детей с инвалидностью, будут назначаться проактивно. Это означает, что обращаться лично за назначением пенсии гражданину больше не потребуется.

Такой порядок станет возможным благодаря тому, что Социальный фонд России в полном объёме располагает всеми необходимыми сведениями. Речь идёт о данных о стаже, количестве пенсионных коэффициентов, числе детей и других документах, которые требуются для назначения пенсии.

Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Он подчеркнул, что предоставление заявления и других документов больше не потребуется. Слова министра приводит пресс-служба ведомства.