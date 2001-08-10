На Сахалине подвели результаты фотоконкурса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской областной научной библиотеке имени Н.А. Тарасова 10 июня 2026 года завершился международный фотоконкурс «Русские места в Китае». Мероприятие было посвящено объектам культурного наследия, которые связаны с Российской Федерацией и находятся на территории Китайской Народной Республики.

Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, к участию в конкурсе пригласили студентов Харбинского педагогического университета, а также других высших учебных заведений КНР. На присланных фотографиях авторы запечатлели архитектурные сооружения, храмы, мемориалы, памятники, скульптуры и арт-объекты. Все эти работы служат материальным свидетельством многолетних исторических связей, существующих между двумя странами.

По итогам голосования первое место заняла Юнь Цзин с работой «Снег и свет над куполами Харбина». На её снимке изображён Собор святой Софии в Харбине. Второе место присудили Бань Мэнжу за фотографию «Наследие Дальнего Востока и Воспоминание эха», на которой представлено здание Музея Харбинского Общества советско-китайской дружбы. Третье место досталось Лю Цзинъи с работой «Музей гравюры "Хаяолю" (Харбинская фармацевтическая фабрика №6)». На этом снимке запечатлена постройка XX века — периода, когда Харбин являлся крупным центром русской эмиграции.

Два специальных приза в номинации «Сердце аудитории» получили другие участники. Чжоу Цюди отметили за работу «Русские места в Китае», на фото — русский район парка «Солнечный остров» в Харбине. Чжан Бойя наградили за снимок «Век под куполом: пространственно-временное эхо культурного слияния России и Китая», где запечатлено внутреннее убранство Собора святой Софии в Харбине.

Все фотографии, ставшие победителями, представлены на выставке в Информационном центре международного сотрудничества, который находится на втором этаже библиотеки. Посетить экспозицию можно до конца июня текущего года.