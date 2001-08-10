На Куриал оштрафовали директора УК за текущую канализацию и отсутствие урн

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Должностное лицо УК на Курилах оштрафовали за нарушения при содержании домов. В региональной Госжилинспекции рассказали, что проблемы обнаружили во время проверки в селе Лагунном в Южно-Курильском, сообщает astv.ru.

- Прокуратура выявила нарушения в общежитии и домах. В их числе протечка канализации, отсутствие урн перед подъездами, а также отсутствие самозакрывающихся устройств на входных дверях в подъезды и лестничные клетки, - сообщили в ведомстве.

Директору МУП "ЖКХ Универсал" назначили штраф 25 тысяч рублей за нарушение лицензионных требований по управлению многоквартирными домами.