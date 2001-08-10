На Сахалине в 2025 году ввели более 400 тысяч квадратных метров нового жилья
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Обеспеченность собственным жильем напрямую влияет на социальную стабильность и качество жизни населения Сахалинской области. Региональный жилищный фонд демонстрирует устойчивый рост: по данным на 31 декабря 2025 года его объем достиг 15 512,9 тыс. кв. м, что на 2,1% превышает показатели 2024 года. За прошлый год за счет нового строительства в области прибавилось 401,0 тыс. кв. м жилых площадей.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинстата, основную долю жилого фонда региона формирует частная собственность – её удельный вес составляет 75,2%. Специалисты ведомства уточнили, что в области насчитывается 44,3 тысячи жилых домов. Из этого числа 13,0 тысяч приходится на многоквартирные здания, 30,4 тысячи – на индивидуальные жилые дома, а ещё 0,9 тысячи составляют дома блокированной застройки. Всего в регионе располагается 265,3 тысячи квартир, причем рынок сохраняет перекос в сторону малометражного жилья: доля двухкомнатных квартир достигает 43,0%, однокомнатных – 22,9%, тогда как трёхкомнатные занимают 27,5%, а четырёхкомнатные и более – лишь 6,6%.
Уровень благоустройства сахалинского жилья остается высоким. Одновременно водопроводом, канализацией, отоплением, горячей водой и современными плитами оборудовано 92,7% всего жилищного фонда. При этом разрыв между городом и селом существенен: в городах и поселках городского типа этот показатель достигает 96,2%, а в сельской местности – 79,7%. Сложнее ситуация обстоит с коммунальной инфраструктурой: протяженность уличной водопроводной сети составила 1053,3 км, причем 17,3% из них нуждаются в замене. Протяженность канализационной сети достигла 370,8 км, но здесь износ критически высок – замены требует 48,8% сетей. Кроме того, в 2025 году жители региона приватизировали 1423 жилых помещения общей площадью 69,8 тыс. кв. м, и этот процесс, как отмечают статистики, идет преимущественно в городской местности.
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