На Сахалине сбили ребенка, выбежавшего на дорогу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Новом Дальнем в результате ДТП пострадал мальчик. Авария произошла 10 июня в 19:30 на ул. Крымской у дома №23/1, сообщает astv.ru, ссылаясь на региональную Госавтоинспекцию.

По предварительным данным, 43-летняя женщина-водитель на Toyota CH-R ехала в восточном направлении и сбила 8-летнего ребенка, который выбежал на проезжую часть из-за стоящего автомобиля.

В результате ДТП несовершеннолетний получил телесные повреждения.