Тихоокеанское
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12:16, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинский каратист Константин Коковуров завоевал бронзу чемпионата Европы

Сахалинский каратист Константин Коковуров завоевал бронзу чемпионата Европы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сборная России по каратэ завоевала бронзу чемпионата Европы во Франкфурте-на-Майне, а вместе с ней на пьедестал поднялся сахалинец Константин Коковуров. В составе национальной команды островитянин стал третьим в командном кумитэ, уступив только будущим чемпионам – итальянцам.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, соревнования собрали 586 каратистов из 50 стран. Константин Коковуров – воспитанник тренеров Леонида Кима и Анастасии Ким, он представляет Центр спортивной подготовки Сахалинской области. Вместе с ним за сборную России выступали Юрик Оганисян, Эрнест Шарафутдинов, Эдуард Гаспарян, Макар Головин и Гаджи Гаджиев.

Сначала российская команда победила Ирландию со счётом 3:0, а затем уступила сборной Италии – 2:3. Итальянцы в итоге и стали чемпионами Европы. После этого поражения наши спортсмены взяли верх над командами Беларуси и Черногории, что и позволило им подняться на третью ступень пьедестала.

Благодаря этой бронзе сборная России по кумитэ получила право участвовать в Кубке мира по каратэ WKF. Турнир пройдёт в ноябре 2026 года в Китае.

 

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