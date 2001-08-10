Сахалинский каратист Константин Коковуров завоевал бронзу чемпионата Европы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сборная России по каратэ завоевала бронзу чемпионата Европы во Франкфурте-на-Майне, а вместе с ней на пьедестал поднялся сахалинец Константин Коковуров. В составе национальной команды островитянин стал третьим в командном кумитэ, уступив только будущим чемпионам – итальянцам.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, соревнования собрали 586 каратистов из 50 стран. Константин Коковуров – воспитанник тренеров Леонида Кима и Анастасии Ким, он представляет Центр спортивной подготовки Сахалинской области. Вместе с ним за сборную России выступали Юрик Оганисян, Эрнест Шарафутдинов, Эдуард Гаспарян, Макар Головин и Гаджи Гаджиев.

Сначала российская команда победила Ирландию со счётом 3:0, а затем уступила сборной Италии – 2:3. Итальянцы в итоге и стали чемпионами Европы. После этого поражения наши спортсмены взяли верх над командами Беларуси и Черногории, что и позволило им подняться на третью ступень пьедестала.

Благодаря этой бронзе сборная России по кумитэ получила право участвовать в Кубке мира по каратэ WKF. Турнир пройдёт в ноябре 2026 года в Китае.