В Южно-Сахалинске представили расширенное переиздание книги «Маяки Сахалина и Курильских островов»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

5 июня в главной островной библиотеке состоялась презентация второго, расширенного и дополненного издания книги известного сахалинского краеведа и историка Игоря Самарина «Маяки Сахалина и Курильских островов». Мероприятие собрало исследователей, музейных работников, представителей власти и всех, кто интересуется морским и историческим наследием области.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской областной универсальной научной библиотеки (СахОУНБ), обновлённый труд стал пятой книгой в серии «Маячная библиотека». Первая версия этого издания увидела свет более 20 лет назад и за это время полностью разошлась, превратившись в библиографическую редкость. Новая книга — итог многолетней архивной и полевой работы автора, который является заслуженным работником культуры Сахалинской области, музейным сотрудником с 40-летним стажем. На счету Игоря Самарина около 40 книг и более 250 научных публикаций.

С приветствием к участникам встречи обратилась министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик. Она подчеркнула стратегическое значение подобных исследований для сохранения исторической памяти региона. Глава ведомства отметила, что министерство рассматривает такие издания как связующее звено между прошлым и будущим. По её словам, эти инициативы получают поддержку, поскольку напрямую работают на задачи сохранения нематериального наследия, формирования региональной идентичности и развития краеведческого образования. Нонна Лаврик также добавила, что один экземпляр книги она планирует подарить председателю правительства Сахалинской области Алексею Белику, чтобы наглядно продемонстрировать пример социально значимой краеведческой литературы.

В ходе презентации автор лично рассказал об особенностях работы над переизданием и поделился малоизвестными историческими фактами. В знак признательности за поддержку краеведческого движения Игорь Самарин вручил экземпляры с автографом Нонне Лаврик, а также передал свои труды в фонды областной научной и областной детской библиотек. Кроме того, именные экземпляры получили активные участники сохранения маячного наследия: Андрей Мудряк, Валентина Мезенцева из клуба «Бумеранг», фотограф Даниил Демкин, маячник Андрей Чулков, инженер по обслуживанию маяков Леонид Романенко, руководитель отдела информационно-аналитического сопровождения научной деятельности ИМГиГ ДВО РАН Ирина Кремнева и сотрудники ГИАСО.

Завершилась встреча автограф-сессией и личным общением с автором. Книга Игоря Самарина не просто фиксирует географические координаты, а оживляет забытые страницы истории Сахалина, делая их доступными для педагогов, экскурсоводов, студентов и юных краеведов.