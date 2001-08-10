Сахалинские мастера создали текстильные панно с мысом Великан и останцем Лягушка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В краеведческом музее 18 июня в 16 часов откроется выставочный проект «… Ведь я островитянка с далеких островов!». Организаторами выставки выступили музей совместно с региональной общественной организацией квилт-студией «Лоскутный остров», а министерство культуры и архивного дела Сахалинской области поддержало этот проект. Как рассказали ТИА «Острова» в музее, экспозиция представит серию текстильных лоскутных пейзажей, которые отражают достопримечательности и знаковые места Сахалина.
Авторами и организаторами проекта стали два известных мастера. Ольга Берникова из Москвы – художник, дизайнер, педагог, член творческого Союза художников России и член Союза дизайнеров Москвы, а также участник и лауреат российских и международных выставок и фестивалей. Ольга Андреева из Южно-Сахалинска – руководитель квилт-студии «Лоскутный остров», лауреат и дипломат российских и международных конкурсов. Руководитель проекта Ольга Андреева создала несколько текстильных коллекций – среди них стеганная лоскутная одежда, сумки, костюмы с элементами орнаментов коренных малочисленных народов Сахалина. К проекту также присоединились другие сахалинские мастера.
На выставке посетители увидят текстильные пейзажи и панно в технике лоскутного шитья. Художники запечатлели на них останец Лягушку, мыс Великан, кекур Три брата, горячие источники острова Итуруп, Клоковский водопад и другие природные достопримечательности островного региона. Выставка будет работать до 20 сентября. Организаторы приглашают жителей и гостей Сахалина посетить эту уникальную экспозицию.
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