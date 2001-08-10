В Корсаковском районе опрокинулся внедорожник

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Корсаковском районе произошло опрокидывание автомобиля, в результате которого пострадали три человека. Авария случилась на 3-м километре дороги, ведущей к селу Лесное от трассы Лиственничное–Охотское.

По предварительной информации, за рулём Toyota Land Cruiser находился 18-летний молодой человек. Он не справился с управлением, машина ушла в занос и перевернулась.

Медики зафиксировали телесные повреждения у водителя и двух его пассажиров – обоим по 30 лет. Как рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД по Сахалинской области, сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося, устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.