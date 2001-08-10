Тихоокеанское
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08:53, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Почта России назвала лидеров подписной кампании среди районов Сахалина

Почта России назвала лидеров подписной кампании среди районов Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Корсаков стал лидером среди муниципалитетов Сахалинской области по числу оформленных подписок на печатные издания в первом полугодии 2026 года. На тысячу жителей этого города приходится 55 выписанных комплектов прессы. Второе место заняло село Ноглики с показателем 54 издания на тысячу человек, а замкнул тройку лучших Холмск – там на тысячу жителей выписана 41 единица печатной продукции.

Основной массив подписных тиражей в регионе формируют областные и общероссийские газеты. Среди них наибольшим спросом пользуются «Советский Сахалин», «Аргументы и факты» и «Здоровый образ жизни – вестник "ЗОЖ"». При этом местные издания также сохраняют значительную долю в общем объеме подписки. Самыми востребованными среди районных газет стали «Восход» из Корсаковского района, «Знамя труда» из Ногликского района, «Тымовский вестник» и «Холмская панорама». Кроме того, жители острова активно выписывают федеральные детские журналы, включая «Тошку и компанию», «Смешариков» и «Мурзилку».

Жители Сахалинской области предпочитают не только традиционные, но и дистанционные способы оформления подписки – они активно пользовались сайтом и мобильным приложением Почты России. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе АО «Почта России», всего за первое полугодие 2026 года жители региона выписали около 14 900 комплектов газет и журналов.

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