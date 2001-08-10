Почта России назвала лидеров подписной кампании среди районов Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Корсаков стал лидером среди муниципалитетов Сахалинской области по числу оформленных подписок на печатные издания в первом полугодии 2026 года. На тысячу жителей этого города приходится 55 выписанных комплектов прессы. Второе место заняло село Ноглики с показателем 54 издания на тысячу человек, а замкнул тройку лучших Холмск – там на тысячу жителей выписана 41 единица печатной продукции.

Основной массив подписных тиражей в регионе формируют областные и общероссийские газеты. Среди них наибольшим спросом пользуются «Советский Сахалин», «Аргументы и факты» и «Здоровый образ жизни – вестник "ЗОЖ"». При этом местные издания также сохраняют значительную долю в общем объеме подписки. Самыми востребованными среди районных газет стали «Восход» из Корсаковского района, «Знамя труда» из Ногликского района, «Тымовский вестник» и «Холмская панорама». Кроме того, жители острова активно выписывают федеральные детские журналы, включая «Тошку и компанию», «Смешариков» и «Мурзилку».

Жители Сахалинской области предпочитают не только традиционные, но и дистанционные способы оформления подписки – они активно пользовались сайтом и мобильным приложением Почты России. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе АО «Почта России», всего за первое полугодие 2026 года жители региона выписали около 14 900 комплектов газет и журналов.