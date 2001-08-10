За выходные на Сахалине автоинспекторы задержали 19 пьяных водителей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За минувшие выходные – с 19 по 21 июня 2026 года – на дорогах Сахалина произошло два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали люди. Всего же сотрудники Госавтоинспекции в ходе профилактических мероприятий выявили и пресекли 432 факта нарушения правил дорожного движения.
Особое внимание инспекторы уделили пресечению управления транспортом в нетрезвом виде. Полицейские задержали и отстранили от управления 19 водителей, которые находились за рулём в состоянии опьянения. Помимо этого, правоохранители задержали ещё 51 автомобилиста – эти граждане либо вообще не имели водительских прав, либо были лишены такого права по решению суда.
В отношении нарушителей применили меры административного воздействия по целому ряду статей. Так, к ответственности привлекли 5 водителей за управление незарегистрированными машинами, 34 автолюбителя – за тонировку на стёклах, не соответствующую нормативам, и 15 – за технические неисправности транспорта. Двое водителей нарушили правила перевозки детей, двое допустили выезд на встречную полосу, а ещё трое проигнорировали требования дорожных знаков или правила стоянки. Кроме того, инспекторы оштрафовали трёх пешеходов за нарушение ПДД и трёх водителей – за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции.
Как рассказали ТИА «Острова» в региональной Госавтоинспекции, за этот же период составили 30 административных материалов на водителей, которые вовремя не оплатили ранее выписанные штрафы по линии ГИБДД. Итогом рейдов стало задержание 35 автомобилей – их поместили на специализированную штрафную стоянку.
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