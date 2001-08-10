Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с проведением земляных работ в Южно-Сахалинске частично ограничат движение на перекрестке ул. Крайней с пр. Мира.

С 26 июня по 10 июля будет полностью перекрыта для движения западная часть перекрёстка ул. Крайней с пр. Мира. Объезд будет осуществляться по улицам Долинской, Огородной и Берёзовая роща.

Автобус муниципального маршрута №1 будет курсировать в прямом и обратном направлении по пр. Мира, без заезда на улицы Украинскую, Долинскую и Крайнюю.

Горожан просят учитывать эту информацию и заранее планировать свой маршрут.