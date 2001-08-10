Более 500 сахалинцев собрал островной фестиваль йоги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В столице Сахалинской области состоялся масштабный праздник здоровья. В городском парке культуры и отдыха имени Ю. Гагарина прошёл ежегодный фестиваль йоги, собравший более полутысячи поклонников активного образа жизни.

Участниками события стали не только жители Сахалинской области, но и гости из соседнего Приморского края. Общее число присоединившихся к празднованию превысило 500 человек, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области.

Церемонию открытия фестиваля посетил официальный представитель Генерального консульства Республики Индии во Владивостоке Сачин Ядав. Он выступил с приветственной речью перед собравшимися. Дипломат отметил, что Сахалин славится своей суровой и красивой природой, а также стойкостью местных жителей. По его словам, регион выполняет уникальную роль своеобразного моста, который соединяет народы, культурные традиции и экономические возможности всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Именно поэтому местом для проведения праздника йоги был выбран именно Сахалин. Как подчеркнул Сачин Ядав, сама практика йоги является символом единения физического и духовного начала, а также сближает людей вне зависимости от их культурных корней.

Организаторы подготовили для гостей обширную программу. Все желающие могли принять участие в открытых тренировках по нескольким направлениям. В их числе оказались авторская гимнастика, хатха-йога, занятия для укрепления мышц лица, аштанга-йога, дыхательные практики, а также тренировки по растяжке, пилатесу и упражнения для формирования правильной осанки.

Помимо спортивной части, для посетителей была подготовлена культурная программа. На сцене выступали творческие коллективы с концертными номерами, зрители могли увидеть танец в стиле катхак. Также в рамках фестиваля звучало хоровое пение, проводились лекции, посвящённые правильному дыханию и традиционной чайной культуре. Отдельным пунктом в программе значились сеансы саундхилинга (звукотерапии) и выступление диджея.

Одной из активных участниц события стала гостья из Владивостока Татьяна Тикахина. Она поделилась своими впечатлениями от праздника. По её мнению, этот фестиваль давно перерос в значимое событие не только для последователей йоги, но и для всех горожан, поскольку каждый мог найти для себя занятие по душе. Гостья особо отметила усилия организаторов, которым удалось создать уютную и интересную атмосферу. Она назвала главной «фишкой» мероприятия тот факт, что на площадке собрались люди-энтузиасты, чья энергия передавалась всем окружающим. Татьяна Тикахина выразила уверенность, что каждый участник практик получил заряд радости и удовольствия на благо своему самочувствию. Она также напомнила о важности заботы о своем здоровье, ведь именно здоровье, по её словам, является самым ценным ресурсом в жизни каждого человека.