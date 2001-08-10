Более 500 сахалинцев собрал островной фестиваль йоги
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В столице Сахалинской области состоялся масштабный праздник здоровья. В городском парке культуры и отдыха имени Ю. Гагарина прошёл ежегодный фестиваль йоги, собравший более полутысячи поклонников активного образа жизни.
Участниками события стали не только жители Сахалинской области, но и гости из соседнего Приморского края. Общее число присоединившихся к празднованию превысило 500 человек, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области.
Церемонию открытия фестиваля посетил официальный представитель Генерального консульства Республики Индии во Владивостоке Сачин Ядав. Он выступил с приветственной речью перед собравшимися. Дипломат отметил, что Сахалин славится своей суровой и красивой природой, а также стойкостью местных жителей. По его словам, регион выполняет уникальную роль своеобразного моста, который соединяет народы, культурные традиции и экономические возможности всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Именно поэтому местом для проведения праздника йоги был выбран именно Сахалин. Как подчеркнул Сачин Ядав, сама практика йоги является символом единения физического и духовного начала, а также сближает людей вне зависимости от их культурных корней.
Организаторы подготовили для гостей обширную программу. Все желающие могли принять участие в открытых тренировках по нескольким направлениям. В их числе оказались авторская гимнастика, хатха-йога, занятия для укрепления мышц лица, аштанга-йога, дыхательные практики, а также тренировки по растяжке, пилатесу и упражнения для формирования правильной осанки.
Помимо спортивной части, для посетителей была подготовлена культурная программа. На сцене выступали творческие коллективы с концертными номерами, зрители могли увидеть танец в стиле катхак. Также в рамках фестиваля звучало хоровое пение, проводились лекции, посвящённые правильному дыханию и традиционной чайной культуре. Отдельным пунктом в программе значились сеансы саундхилинга (звукотерапии) и выступление диджея.
Одной из активных участниц события стала гостья из Владивостока Татьяна Тикахина. Она поделилась своими впечатлениями от праздника. По её мнению, этот фестиваль давно перерос в значимое событие не только для последователей йоги, но и для всех горожан, поскольку каждый мог найти для себя занятие по душе. Гостья особо отметила усилия организаторов, которым удалось создать уютную и интересную атмосферу. Она назвала главной «фишкой» мероприятия тот факт, что на площадке собрались люди-энтузиасты, чья энергия передавалась всем окружающим. Татьяна Тикахина выразила уверенность, что каждый участник практик получил заряд радости и удовольствия на благо своему самочувствию. Она также напомнила о важности заботы о своем здоровье, ведь именно здоровье, по её словам, является самым ценным ресурсом в жизни каждого человека.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
09:23 Сегодня Студента из Уфы задержали на Сахалине за кражу 6 млн рублей у пенсионеров
09:00 Сегодня Власти России могут ограничить доступ несовершеннолетних к соцсетям
09:32 Сегодня Заявки на участие в гастромарафоне "Дары морей" в Южно-Сахалинске принимают до 3 июля
10:49 Сегодня Более 500 сахалинцев собрал островной фестиваль йоги
15:20 19 Июня Сахалинцам напомнили, куда вывозить строительный мусор
- 22:39 19 Июня «Роснефть» увеличила добычу на «Сахалине‑1» после ухода прежнего оператора
09:59 19 Июня Четыре немецкие овчарки приступят к работе в аэропорту Южно-Сахалинска с 1 июля
09:04 19 Июня На Сахалине полицейские за пять дней изъяли более 9 тысяч бутылок нелегального алкоголя
16:05 5 Июня Сахалинские волонтёры передали подарки детям из центра "Маячок"
14:52 29 Мая Сахалинские предприниматели приняли участие в фотопроекте "Бизнес в объективе. Креативные индустрии"
17:29 28 Мая На Сахалинскую область надвигается мощный циклон
16:14 11 Июня На Сахалине полицейские нашли водителя, лихачившего на дорогах
Выбор редакции
- 10:49 Сегодня Более 500 сахалинцев собрал островной фестиваль йоги
- 08:58 Вчера Сахалинские школьники искали скрытые смыслы в сказках
- 09:59 19 Июня Четыре немецкие овчарки приступят к работе в аэропорту Южно-Сахалинска с 1 июля
- 10:16 18 Июня Сахалинские спортсмены взяли бронзу командного зачета на фестивале ИнваАмур-2026
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?