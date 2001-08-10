Заявки на участие в гастромарафоне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается приём заявок на участие в гастрономическом марафоне «Дары морей». Городские предприятия общественного питания могут представить свои авторские блюда и удивить ими гостей.

Для участия необходимо подать заявку до 3 июля. Сделать это можно двумя способами: отправить документы по электронной почте dpr@yuzhno-sakh.ru или принести лично по адресу улица Карла Маркса, 20, 4-й этаж, кабинет 401. Дополнительные вопросы можно уточнить по телефонам 300-741 и 300-743 (добавочный 2).

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации города, марафон проводят ежегодно в рамках фестиваля «Остров-Рыба». Оценить мастерство шеф-поваров из городских кафе и ресторанов жители Южно-Сахалинска и туристы смогут с 10 по 30 августа.