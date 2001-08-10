Студента из Уфы задержали на Сахалине за кражу 6 млн рублей у пенсионеров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД задержали 19-летнего студента из Уфы. Молодой человек выполнял роль курьера дистанционных мошенников и участвовал в хищении около 6 млн рублей у трёх пожилых жителей Южно-Сахалинска.

Правоохранители установили, что вербовка юноши произошла после того, как он воспользовался приложением для знакомств. Он начал переписку с девушкой, которая отправила ему ссылку для перехода в мессенджер. После перехода по ссылке студенту позвонил неизвестный мужчина. Звонивший заявил, что личные данные парня якобы утекли на территорию Украины, и, пригрозив уголовной ответственностью, склонил его к сотрудничеству.

Действуя по указанию куратора, молодой человек прилетел из Уфы на Сахалин. Сначала он забрал конверты с деньгами у двух пенсионеров, вылетел в Москву и передал наличные сообщникам. Затем студент вернулся на остров за средствами третьей потерпевшей и отвез их во Владивосток.

После этого он снова оказался в Южно-Сахалинске, чтобы забрать еще 2 млн рублей у своей первой жертвы – 86-летней женщины, которую мошенники продолжали обрабатывать даже после того, как она отдала им 2,3 млн рублей.

Однако к моменту повторной передачи денег полицейские уже предупредили пенсионерку об обмане, и она действовала под контролем оперативников.

Студент забрал подготовленный сыщиками конверт, где вместо наличных лежал муляж. Прямо в аэропорту Южно-Сахалинска, перед вылетом в Новосибирск, куда его направили вербовщики для нового задания, пособника аферистов задержали.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, в отношении задержанного возбудили уголовные дела по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ. Суд на время следствия заключил юношу под стражу.