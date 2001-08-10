Студента из Уфы задержали на Сахалине за кражу 6 млн рублей у пенсионеров
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД задержали 19-летнего студента из Уфы. Молодой человек выполнял роль курьера дистанционных мошенников и участвовал в хищении около 6 млн рублей у трёх пожилых жителей Южно-Сахалинска.
Правоохранители установили, что вербовка юноши произошла после того, как он воспользовался приложением для знакомств. Он начал переписку с девушкой, которая отправила ему ссылку для перехода в мессенджер. После перехода по ссылке студенту позвонил неизвестный мужчина. Звонивший заявил, что личные данные парня якобы утекли на территорию Украины, и, пригрозив уголовной ответственностью, склонил его к сотрудничеству.
Действуя по указанию куратора, молодой человек прилетел из Уфы на Сахалин. Сначала он забрал конверты с деньгами у двух пенсионеров, вылетел в Москву и передал наличные сообщникам. Затем студент вернулся на остров за средствами третьей потерпевшей и отвез их во Владивосток.
После этого он снова оказался в Южно-Сахалинске, чтобы забрать еще 2 млн рублей у своей первой жертвы – 86-летней женщины, которую мошенники продолжали обрабатывать даже после того, как она отдала им 2,3 млн рублей.
Однако к моменту повторной передачи денег полицейские уже предупредили пенсионерку об обмане, и она действовала под контролем оперативников.
Студент забрал подготовленный сыщиками конверт, где вместо наличных лежал муляж. Прямо в аэропорту Южно-Сахалинска, перед вылетом в Новосибирск, куда его направили вербовщики для нового задания, пособника аферистов задержали.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, в отношении задержанного возбудили уголовные дела по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ. Суд на время следствия заключил юношу под стражу.
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