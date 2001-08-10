Власти России могут ограничить доступ несовершеннолетних к соцсетям
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
© Артем Геодакян/ ТАСС
Мировые государства последовательно ужесточают правила пребывания детей в социальных сетях, внедряя обязательную проверку возраста. Российская инфраструктура позволяет присоединиться к этому тренду в ближайшие годы, считает эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Дмитрий Григориади. По его оценке, механизмы для таких ограничений уже фактически существуют в стране, сообщает ТАСС.
С весны 2027 года Великобритания может запретить доступ к соцсетям гражданам младше 16 лет – такое заявление 15 июня сделал премьер-министр Кир Стармер. Уже 18 июня власти Объединенных Арабских Эмиратов выпустили постановление, которое запрещает детям до 15 лет создавать профили и пользоваться интернет-платформами. Аналогичные намерения озвучили официальные лица Малайзии, Австралии и ряда других государств.
Дмитрий Григориади прогнозирует внедрение схожих правил в России через обязательную идентификацию пользователей по паспорту. Эксперт подчеркнул, что эпоха бесконтрольного пребывания несовершеннолетних в сети завершается, и назвал этот процесс своевременным. Он уверен, что возрастные ограничения вскоре охватят многие страны, поскольку мир целенаправленно движется к отказу от анонимности для детей.
При этом, если для Британии и Австралии массовая верификация остается сложной организационной задачей, то Россия, по мнению аналитика, обладает готовым решением. Авторизация через портал "Госуслуги" уже проходит тестирование на множестве сервисов. Юридически обязать соцсети принимать пользователей только после подтверждения через ЕСИА можно простым принятием одного федерального закона – такую точку зрения высказал Григориади.
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