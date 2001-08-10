Житель Южно-Сахалинска похитил электровелосипед по пути на работу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске завершено расследование инцидента с пропажей электрического велосипеда. Правоохранители установили личность злоумышленника, который присвоил чужое имущество по пути на работу.
Сигнал о происшествии поступил в дежурную часть УМВД России «Южно-Сахалинск» от 39-летнего горожанина. Мужчина сообщил, что его личное средство передвижения на электротяге бесследно исчезло. Сотрудники уголовного розыска провели необходимые оперативные мероприятия и вышли на след предполагаемого нарушителя. Им оказался 44-летний местный житель.
ходе разбирательства были восстановлены обстоятельства случившегося. Фигурант направлялся на службу на собственном велосипеде. Маршрут пролегал мимо одного из городских магазинов, где он заметил припаркованный электровелосипед. Владелец не позаботился о дополнительной защите - транспортное средство не было закреплено с помощью противоугонного устройства. Мужчина решил воспользоваться моментом и, удостоверившись в отсутствии свидетелей, скрылся на чужом двухколесном транспорте.
Чтобы заметать следы, похититель проявил предусмотрительность. Он оставил добычу в одном из дворов города, после чего вернулся на место преступления, забрал свой собственный велосипед и продолжил путь на работу, как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе ведомства. Вечером, возвращаясь домой, злоумышленник забрал припрятанный электровелосипед и впоследствии эксплуатировал его для своих нужд.
Причиненный владельцу ущерб оценен в 47 тысяч рублей. Правоохранителям удалось изъять похищенное имущество, оно уже возвращено законному хозяину.
В отношении задержанного возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей данное деяние как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества. На период следствия суд избрал для фигуранта меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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