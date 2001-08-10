Тихоокеанское
информационное агентство
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10:29, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Холмске на стадионе нашли мертвого мужчину

В Холмске на стадионе нашли мертвого мужчину

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Холмский межрайонный следственный отдел СК России по Сахалинской области начал доследственную проверку после обнаружения тела 52-летнего мужчины. Местные жители нашли погибшего на стадионе, который находится рядом с жилым домом по улице Макарова в Холмске.

Следователи уже осмотрели место происшествия – признаки насильственной смерти на теле погибшего отсутствуют. Чтобы точно определить причину смерти, специалисты назначили судебно-медицинскую экспертизу. Как рассказали ТИА «Острова» в региональном следственном управлении, экспертам предстоит дать заключение о характере повреждений и возможных факторах, приведших к летальному исходу.

По окончании всех проверочных мероприятий следователи примут процессуальное решение.

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