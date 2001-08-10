Местный житель задержан за кражу с помощью мобильного банкинга

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

2 июня 2026 года в дежурную часть УМВД России «Южно-Сахалинск» обратилась 59-летняя жительница областного центра. Женщина сообщила, что с ее банковского счета незаконно были списаны денежные средства.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, им оказался 33-летний местный житель.

Выяснилось, что фигурант проживал совместно с потерпевшей. Так, 29 марта 2025 года, находясь в одной квартире с заявительницей, он решил похитить денежные средства с ее банковского счета. Далее, дождавшись, когда потерпевшая вышла в другую комнату, злоумышленник воспользовался ее мобильным устройством и, используя ранее известные ему пароли, вошел в мобильное приложение банка. Затем, используя паспортные данные потерпевшей, он оформил на ее имя микрозайм в размере 11 000 рублей. Через некоторое время, после одобрения заявки, подозреваемый перевел денежные средства к себе на банковский счет. Сумма ущерба составила 11 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Материал подготовлен на основе предварительных данных.