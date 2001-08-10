Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты Сахалинской областной универсальной научной библиотеки им. Н.А. Тарасова провели выездную экскурсию «Новый Южно-Сахалинск» для инвалидов и маломобильных граждан. Мероприятие, организованное на специализированном транспорте учреждения в рамках культурно-просветительского проекта «Исследуя Сахалин», было приурочено ко Дню Военно-морского флота России.

Ключевой темой маршрута стала личность выдающегося русского флотоводца Федора Ушакова. Участники познакомились с фактами биографии адмирала, вошедшего в мировую историю как непобедимый стратег: за 43 морских сражения он не проиграл ни одного боя и не потерял ни одного корабля.

Волонтёр библиотеки подробно рассказала о стремительной маневренной тактике флотоводца, его блестящих победах у Керчи, Тендры и мыса Калиакрия, а также о штурме неприступной европейской цитадели Корфу в 1799 году. Отдельное внимание было уделено человеческим качествам Ушакова — его заботе о матросах, что в 2001 году послужило основанием для причисления его Русской православной церковью к лику святых как праведного воина Феодора.

Кульминацией поездки стало знакомство с локальным историческим наследием. Маршрут спецтранспорта пролег через дачное некоммерческое товарищество «Южанка» в районе села Лиственничное, где расположен памятник легендарному адмиралу. Для многих экскурсантов наличие этого монумента в окрестностях областного центра стало открытием. Участники узнали, что память о флотоводце, чьим именем названы российские фрегаты и улицы, а его орден является одной из высших наград отечественного флота, бережно сохраняется на Сахалине.

Реализация подобных выездных форматов позволяет маломобильным сахалинцам не только знакомиться с архитектурным обликом островной столицы, но и открывать для себя малоизвестные факты о региональной топонимике, монументальном искусстве и глубокой связи истории региона с общенациональным наследием.