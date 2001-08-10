На Сахалине водитель проехал на красный свет, сбил пешехода и скрылся

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре Сахалинской области зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Инцидент произошёл днём 22 июня 2026 года на одной из центральных улиц города.

По информации правоохранительных органов, авария случилась в 15 часов 25 минут на улице Ленина. Местом происшествия стал участок дороги в районе дома № 293 А.

Согласно предварительным данным, за рулём автомобиля марки «Toyota Succeed» находился неустановленный водитель. Он двигался в северном направлении и, как установили очевидцы и инспекторы, проехал перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. В этот момент проезжую часть по зелёному сигналу переходил молодой человек.

В результате наезда 18-летний пешеход получил телесные повреждения. О характере травм в официальной сводке не уточняется.

Водитель с места происшествия скрылся, его личность на данный момент не установлена.

Как сообщили ТИА "Острова" в Госавтоинспекции Сахалинской области, по факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку. Специалисты выясняют все обстоятельства инцидента, опрашивают возможных свидетелей и изучают записи с камер наружного наблюдения, чтобы установить личность нарушителя и принять процессуальное решение.