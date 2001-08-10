После операции силовиков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 1 по 10 июня на Сахалине завершился первый этап оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026». В ходе рейдов сотрудники Управления по вопросам миграции, Управления по контролю за оборотом наркотиков, уголовного розыска, Центра противодействия экстремизму, территориальных органов УМВД, УФСБ и прокуратуры при силовой поддержке Росгвардии проверили соблюдение миграционного законодательства на всей территории Сахалинской области. Итогом работы стало выявление 209 административных проступков, а общая сумма штрафов превысила 950 тысяч рублей.

Чаще всего инспекторы фиксировали нарушения правил въезда и режима пребывания иностранных граждан в России. Помимо этого, они обнаружили случаи незаконного трудоустройства, несоблюдение порядка привлечения иностранных работников, нарушения миграционного учета, а также предоставление ложных сведений при постановке на учет и уклонение от ранее вынесенных судебных решений о выдворении. По всем этим фактам сотрудники оформили протоколы и наложили административные взыскания.

По итогам проверок суд принял 40 решений об административном выдворении иностранцев за пределы России. В 15 случаях нарушители покинут страну самостоятельно под контролем миграционной службы, а для 25 человек назначили принудительное перемещение через границу с помещением в специальные учреждения до высылки. Отдельное внимание в рамках операции уделили борьбе с фиктивной регистрацией и постановкой на учет по месту пребывания.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе регионального УМВД, в ходе рейдов задокументировали 17 фактов, которые содержат признаки уголовно наказуемых деяний. Большинство из них касаются фиктивной постановки на учет по месту пребывания, несколько эпизодов связаны с фиктивной регистрацией по месту жительства, а в одном случае полицейские выявили подделку документов. Также проверяющие обнаружили иностранцев, состоящих в реестре контролируемых лиц, – трое из них ранее не исполнили судебные решения о выдворении, поэтому в отношении них возбудили дела об уклонении от высылки с последующим принудительным перемещением через границу и направлением в Центр временного содержания.

В одном из жилых помещений Южно-Сахалинска оперативники задержали гражданина государства Центральной Азии, который находился в федеральном розыске за своей республикой. В отношении этого разыскиваемого избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Первый этап «Нелегала-2026» подтвердил высокую результативность межведомственного взаимодействия – основной объем правонарушений по-прежнему связан с несоблюдением сроков пребывания и нелегальной занятостью, но значимым итогом стало пресечение схем фиктивного учета, по которым уже возбудили уголовные дела. Работу в этом направлении продолжают в рамках следующих этапов операции.