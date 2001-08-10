В селе Лесогорское нашли тело 48-летнего мужчины

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следователи Углегорского межрайонного следственного отдела проводят проверку по факту обнаружения тела 48-летнего мужчины в селе Лесогорское. Тело нашли в районе одного из домов на улице Набережной.

Осмотр места происшествия не выявил признаков насильственной смерти. Специалисты назначили судебно-медицинскую экспертизу – именно она должна установить точную причину гибели человека.

Как рассказали ТИА «Острова» в следственном управлении СК России по Сахалинской области, проверка продолжается. По её завершении сотрудники ведомства примут процессуальное решение, основываясь на всех собранных материалах и результатах экспертного исследования.