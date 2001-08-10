Банк России изменил порядок расчета стоимости запчастей по ОСАГО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 11 июля 2026 года вступает в силу новый порядок формирования справочников средней стоимости запасных частей и материалов для ремонта автомобилей по ОСАГО. Эти справочники страховщики используют при расчете выплат пострадавшим водителям. Российский союз автостраховщиков утвердит обновленные редакции справочников с учетом новых правил в течение трех месяцев, сообщает ТАСС.

Банк России изменил методику определения средней стоимости запчастей. Теперь регулятор исключил из расчета цены аналогов, если они дешевле оригинальных деталей более чем на 70 процентов. Также среднюю стоимость расходных материалов теперь рассчитывают без учета скидок. Эти корректировки направлены на более точное отражение реальных затрат на восстановительный ремонт.

Отдельное изменение коснулось деталей одноразового использования – уплотнителей, наклеек и других расходных элементов. Страховщики теперь включают стоимость таких деталей в ремонт полностью, без действовавшего ранее лимита в 2 процента от цены заменяемых запчастей. Ранее этот лимит не позволял полностью компенсировать затраты на подобные материалы.

В результате всех нововведений средняя выплата по ОСАГО должна вырасти на 10 процентов.