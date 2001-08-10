В Сахалинской области стартовала подготовка к отопительному сезону

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Подготовку к предстоящему отопительному зимнему периоду 2026-2027 годов начали в Сахалинской области. Вопросы обеспечения теплом жителей региона держит на личном контроле губернатор Валерий Лимаренко.

В министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области прошло совещание с участием представителей муниципалитетов, Государственной жилищной инспекции, Ростехнадзора и прокуратуры. Заместитель министра ЖКХ Роман Плотников доложил о результатах актуализации схем теплоснабжения – на данный момент эту работу завершили 14 муниципальных образований. Специалисты уже провели профилактические визиты в Корсакове, Южно-Сахалинске, Южно-Курильске, Томари, Тымовском, Аниве и Долинске, чтобы оценить качество подготовки районов к зиме. Большинство выявленных замечаний устранили в период работы комиссий, в Долинском районе устранение продолжается. В ближайшее время подобные проверки организуют в остальных муниципалитетах.

Роман Плотников подчеркнул, что сейчас регион находится в активной фазе подготовки, и к 1 июля уровень готовности к отопительному периоду должен составлять не менее 30 процентов. Он призвал муниципальные власти своевременно устранять все обнаруженные недочёты. Участники совещания обсудили также создание районных комиссий по оценке готовности к зиме – их необходимо сформировать до 15 июля, что позволит заранее выявить слабые места и приступить к их исправлению. Как рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ, представитель прокуратуры Владимир Меркушин отметил положительную динамику по итогам прошлого отопительного периода и выразил надежду на сохранение качественной работы по теплоснабжению жителей.

В рамках подготовки к зиме в островном регионе в текущем году капитально отремонтируют более 33 километров инженерных коммуникаций. Из них 12,1 километра составляют тепловые сети, 17,7 километра – водопроводные сети, ещё 3,6 километра – сети водоотведения. Правительство Сахалинской области ежегодно выделяет финансирование на эти цели в виде субсидий муниципальным образованиям. Кроме того, к прохождению будущего отопительного периода готовят 493 объекта: 194 котельные, 22 тепловых пункта, 71 водозабор, 102 водопроводные насосные станции и 104 объекта водоотведения.