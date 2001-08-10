В Сахалинской области стартовала подготовка к отопительному сезону
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Подготовку к предстоящему отопительному зимнему периоду 2026-2027 годов начали в Сахалинской области. Вопросы обеспечения теплом жителей региона держит на личном контроле губернатор Валерий Лимаренко.
В министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области прошло совещание с участием представителей муниципалитетов, Государственной жилищной инспекции, Ростехнадзора и прокуратуры. Заместитель министра ЖКХ Роман Плотников доложил о результатах актуализации схем теплоснабжения – на данный момент эту работу завершили 14 муниципальных образований. Специалисты уже провели профилактические визиты в Корсакове, Южно-Сахалинске, Южно-Курильске, Томари, Тымовском, Аниве и Долинске, чтобы оценить качество подготовки районов к зиме. Большинство выявленных замечаний устранили в период работы комиссий, в Долинском районе устранение продолжается. В ближайшее время подобные проверки организуют в остальных муниципалитетах.
Роман Плотников подчеркнул, что сейчас регион находится в активной фазе подготовки, и к 1 июля уровень готовности к отопительному периоду должен составлять не менее 30 процентов. Он призвал муниципальные власти своевременно устранять все обнаруженные недочёты. Участники совещания обсудили также создание районных комиссий по оценке готовности к зиме – их необходимо сформировать до 15 июля, что позволит заранее выявить слабые места и приступить к их исправлению. Как рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ, представитель прокуратуры Владимир Меркушин отметил положительную динамику по итогам прошлого отопительного периода и выразил надежду на сохранение качественной работы по теплоснабжению жителей.
В рамках подготовки к зиме в островном регионе в текущем году капитально отремонтируют более 33 километров инженерных коммуникаций. Из них 12,1 километра составляют тепловые сети, 17,7 километра – водопроводные сети, ещё 3,6 километра – сети водоотведения. Правительство Сахалинской области ежегодно выделяет финансирование на эти цели в виде субсидий муниципальным образованиям. Кроме того, к прохождению будущего отопительного периода готовят 493 объекта: 194 котельные, 22 тепловых пункта, 71 водозабор, 102 водопроводные насосные станции и 104 объекта водоотведения.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:32 Сегодня В селе Лесогорское нашли тело 48-летнего мужчины
09:14 Сегодня В Сахалинской области стартовала подготовка к отопительному сезону
09:19 Сегодня Банк России изменил порядок расчета стоимости запчастей по ОСАГО
09:33 Сегодня В Александровске-Сахалинском горел расселенный дом
08:56 Вчера Российские власти утвердили план по пересмотру скоростных режимов на дорогах
09:20 26 Июня В заливе Анива задержаны браконьеры с гребешком на 3 миллиона рублей
14:30 26 Июня За неделю росгвардейцы Сахалинской области более 80 раз выезжали по сигналу «Тревога»
15:19 25 Июня Сахалинка познакомилась с мужчиной на сайте знакомств, а он обокрал ее
16:05 5 Июня Сахалинские волонтёры передали подарки детям из центра "Маячок"
08:56 Вчера Российские власти утвердили план по пересмотру скоростных режимов на дорогах
12:36 23 Июня Сахалинцы и курильчане выбрали территории для благоустройства в 2026 году
16:14 11 Июня На Сахалине полицейские нашли водителя, лихачившего на дорогах
Выбор редакции
- 11:22 Сегодня Шаттловые автобусы до дронопорта "Пушистый" изменят маршрут из-за ремонта дороги
- 10:47 29 Июня На Сахалине прошел вечер юмористических монологов о книгах
- 16:29 26 Июня Библиотекари Сахалинп вышли на улицы с акцией против наркотиков
- 18:11 24 Июня На Кунашире и Шикотане вместо аптечной ромашки растут растения-двойники
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?