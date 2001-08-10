Шестеро сахалинцев осуждены за участие в деятельности запрещенной организации

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор шестерым жителям Сахалинской области, которые уже отбывают наказание в колониях. Суд признал их виновными в организации деятельности и участии в работе иной организации, которую ранее запретил суд, – это преступление предусмотрено частями 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ. Теперь приговор вступил в законную силу, а наказание для двоих организаторов ужесточила апелляционная инстанция.

Следствие и суд установили, что с 2020 по 2023 год осужденные, имея определенные криминальные статусы, целенаправленно расширяли свое влияние в среде заключенных. Они поощряли среди других осужденных идеологию запрещенной структуры и старались охватить своим воздействием максимальное число отбывающих наказание. Пресекли эту деятельность сотрудники региональных управлений ФСБ и ФСИН России по Сахалинской области.

Суд первой инстанции назначил виновным наказание в зависимости от роли каждого – сроки варьировались от 2 лет 6 месяцев до 5 лет лишения свободы. Отбывать срок осужденные должны в колониях строгого и особого режимов. Однако государственный обвинитель посчитал назначенное наказание для двух организаторов чрезмерно мягким, а для четверых участников – неверно определенным в части дополнительных видов наказания, поэтому оспорил приговор в апелляционном порядке.

Сахалинский областной суд проверил доводы апелляционного представления и признал их обоснованными. В итоге областной суд изменил решение первой инстанции: организаторам движения усилили наказание по совокупности приговоров до 6 лет 6 месяцев и 7 лет лишения свободы соответственно, а также назначили дополнительные виды наказания. Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, приговор теперь вступил в законную силу и подлежит исполнению.