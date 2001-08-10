Шестеро сахалинцев осуждены за участие в деятельности запрещенной организации
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор шестерым жителям Сахалинской области, которые уже отбывают наказание в колониях. Суд признал их виновными в организации деятельности и участии в работе иной организации, которую ранее запретил суд, – это преступление предусмотрено частями 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ. Теперь приговор вступил в законную силу, а наказание для двоих организаторов ужесточила апелляционная инстанция.
Следствие и суд установили, что с 2020 по 2023 год осужденные, имея определенные криминальные статусы, целенаправленно расширяли свое влияние в среде заключенных. Они поощряли среди других осужденных идеологию запрещенной структуры и старались охватить своим воздействием максимальное число отбывающих наказание. Пресекли эту деятельность сотрудники региональных управлений ФСБ и ФСИН России по Сахалинской области.
Суд первой инстанции назначил виновным наказание в зависимости от роли каждого – сроки варьировались от 2 лет 6 месяцев до 5 лет лишения свободы. Отбывать срок осужденные должны в колониях строгого и особого режимов. Однако государственный обвинитель посчитал назначенное наказание для двух организаторов чрезмерно мягким, а для четверых участников – неверно определенным в части дополнительных видов наказания, поэтому оспорил приговор в апелляционном порядке.
Сахалинский областной суд проверил доводы апелляционного представления и признал их обоснованными. В итоге областной суд изменил решение первой инстанции: организаторам движения усилили наказание по совокупности приговоров до 6 лет 6 месяцев и 7 лет лишения свободы соответственно, а также назначили дополнительные виды наказания. Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, приговор теперь вступил в законную силу и подлежит исполнению.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
08:32 Сегодня В селе Лесогорское нашли тело 48-летнего мужчины
09:14 Сегодня В Сахалинской области стартовала подготовка к отопительному сезону
09:19 Сегодня Банк России изменил порядок расчета стоимости запчастей по ОСАГО
09:33 Сегодня В Александровске-Сахалинском горел расселенный дом
08:56 Вчера Российские власти утвердили план по пересмотру скоростных режимов на дорогах
09:20 26 Июня В заливе Анива задержаны браконьеры с гребешком на 3 миллиона рублей
14:30 26 Июня За неделю росгвардейцы Сахалинской области более 80 раз выезжали по сигналу «Тревога»
15:19 25 Июня Сахалинка познакомилась с мужчиной на сайте знакомств, а он обокрал ее
16:05 5 Июня Сахалинские волонтёры передали подарки детям из центра "Маячок"
08:56 Вчера Российские власти утвердили план по пересмотру скоростных режимов на дорогах
12:36 23 Июня Сахалинцы и курильчане выбрали территории для благоустройства в 2026 году
16:14 11 Июня На Сахалине полицейские нашли водителя, лихачившего на дорогах
Выбор редакции
- 11:22 Сегодня Шаттловые автобусы до дронопорта "Пушистый" изменят маршрут из-за ремонта дороги
- 10:47 29 Июня На Сахалине прошел вечер юмористических монологов о книгах
- 16:29 26 Июня Библиотекари Сахалинп вышли на улицы с акцией против наркотиков
- 18:11 24 Июня На Кунашире и Шикотане вместо аптечной ромашки растут растения-двойники
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?