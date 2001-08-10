В Южно-Сахалинске продолжается реализация проекта «Счастливое материнство»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более года назад в Сахалинской области по инициативе губернатора Валерия Лимаренко стартовал проект «Счастливое материнство». Программа, направленная на комплексную поддержку женщин и укрепление семейных ценностей, объединила будущих и состоявшихся мам, представителей бизнеса, волонтеров и специалистов по уходу за детьми.

Проект «Счастливое материнство» выстроил комплексную систему сопровождения женщин на всех этапах - во время беременности и после рождения ребенка. Он оказывает адресную помощь в сложных жизненных ситуациях, а также активно поддерживает инициативы, направленные на сохранение беременности и укрепление семейных ценностей.

Основная цель проекта - создать для каждой семьи понятный и удобный путь получения необходимой поддержки. Для беременных женщин, желающих получить дополнительную помощь, предусмотрена возможность назначения персонального помощника - «проводника счастья». Этот специалист помогает решать возникающие вопросы и сопровождает на протяжении всего пути. Важно отметить, что в реализации проекта активно участвуют крупные предприятия и бизнес-объединения региона.

В рамках «Счастливого материнства» также ведется подготовка квалифицированных нянь и открываются группы кратковременного присмотра за детьми на базе муниципальных детских садов.

С июня этого года действует новая мера поддержки: родители могут получить ежемесячную компенсацию до 10000 рублей на услуги профессиональной няни. Эта выплата доступна для детей до трех лет, которые не посещают дошкольные учреждения, при условии официального оформления няни по договору с родителями.

Также через сервисы портала «Счастливое материнство» ведется консультационная и информационная поддержка семей. Здесь размещены: